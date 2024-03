UD Studyversity: segítség a bajban

forrás: Prím Online, 2024. március 10. 15:17

Új funkcióval bővült a UD Studyversity, a Debreceni Egyetem hallgatóknak szóló mobilapplikációja. Az egyetemi diákság körében népszerű hangulatjelentéshez kapcsolódóan új szolgáltatások váltak elérhetővé, és a fejlesztések során megújult az alkalmazás ajándékozási rendszere is.

Milyen napod van? – teszi fel a kérdést a UD Studyversity applikáció a megnyitást követően. A Debreceni Egyetem (DE) hallgatóknak szóló appja nyomon követi a diákok hangulatát és az önkéntes válaszadókat pontokkal jutalmazza. Az alkalmazás a legutóbbi fejlesztésnek köszönhetően a megújult hangulatjelentéshez kapcsolódva segítséget nyújt a támogatásra szoruló hallgatóknak.

– A Hallgatói Önkormányzat és a diákok visszajelzései alapján a fiatalok körében is egyre inkább megfigyelhető az elmagányosodás, az egyedüllét annak következményeivel, az önbizalomhiány és a motiválatlanság. A mentális egészség romlása a tanulmányi teljesítmény visszaeséséhez is vezethet. A fejlesztéssel szeretnénk segíteni azokat, akiknek arra szükségük van, és igénybe is szeretnék venni szakemberek támogatását – mondta el a hirek.unideb.hu-nak Vincze Szilvia, a Debreceni Egyetem Webportál-, Alkalmazásfejlesztés és VIR Központ vezetője.

Amennyiben valaki az applikációban egy meghatározott időn belül egymás után tízszer pocsék hangulatot ad meg, a rendszer felajánlja, hogy töltsön ki egy kérdőívet, mely a hangulat okait tárja fel. A rendszer a dokumentumokat a hallgató engedélyével a Debreceni Egyetem Klinikai Központ (KK) Klinikai Szakpszichológiai Szolgálat szakembereihez továbbítja, akik felveszik a kapcsolatot az érintett fiatallal és a hallgató igénye esetén megkezdődik a szakellátás.

– A hagyományos hallgatói közösségek szabályzó, támogató és megtartó funkciói meggyengültek. A hallgatói közösségek alakulásának és működésének színtere egyre inkább az online tér, éppen ezért indokolt egy, az egyetemen belül szerveződő, a hallgatók egészséges életvitelét támogató szakmai ellátási modell működtetése, továbbá a veszélyeztetett hallgatói réteg elérésének egyik eszköze lehet ez a telefonapplikáció – hangsúlyozta Bugán Antal, a KK Klinikai Szakpszichológiai Központ szakmai koordinátora.

A klinikai szakpszichológus hozzátette: a Klinikai Szakpszichológiai Központ képzett szakemberei egyéni és csoportos formában foglalkoznak a támogatásra szoruló hallgatókkal. A terápiás eljárásba pedig bevonják azokat a fiatalokat, akik a UD Studyversity-n sokszor remek hangulatot jelentenek, és önként jelentkeznek, hogy segítsék társaikat.

Az alkalmazás frissítése során a fejlesztők – együttműködve a Hallgatói Önkormányzattal – megújították az app ajándékozási rendszerét is.

– A hallgatók a hangulatjelentési funkcióban minden nap egyszer megadhatják, milyen a hangulatuk és ezzel pontokat szerezhetnek. Egy évben maximum 365 pontot gyűjthetnek. Az év 365 napját 6 idősávra osztottuk fel: az első négy 73, az ötödik 72 és a hatodik 1 napból áll. Minden sávnak vannak úgynevezett DE-ajándékai, amelyekhez a megszerezett pontokkal juthatnak hozzá. Aki az év mind a 365 napján megadja hangulatát, az akár a fődíjat, a Campus Fesztivál-bérletet is megnyerheti. Akinek valamelyik nap kimarad, még az is nyerhet, hiszen sok ajándék vár a hallgatókra, amit az adott szint elérésével szerezhet meg. Az ajándék átvételét követően a játék újraindul – fejtette ki Vincze Szilvia.

A UD Studyversity applikációt már csaknem 37 ezren töltötték le és használják rendszeresen. Az alkalmazás legújabb funkciói már elérhetők.

A Debreceni Egyetem az applikáció alkalmazása során kiemelt figyelmet fordít az adatvédelmi szabályok érvényesítésére, a hallgatók előzetes tájékoztatására.

Az alkalmazás ingyenesen letölthető androidra és ios-re.