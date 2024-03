Teljesen átírja a telefonálásról alkotott fogalmainkat az 5.5G

forrás: Prím Online, 2024. március 8. 13:04

A Huawei Technologies a napokban mutatta be 5.5G intelligens maghálózati megoldását, amely újabb lépés az intelligens, összekapcsolt jövő felé. Az idén kereskedelmi forgalomba kerülő 5.5G előnyei számos területen hoznak változást, beleértve a kommunikációs szolgáltatásokat, a szórakozást és a járműipart. Becslések szerint 2025-re az összekapcsolt járművek száma eléri az 500 milliót, ami százszorosára növeli az adatfogyasztást csak az autóiparban.

Az elmúlt két évtizedben a gyors digitalizáció több billió dolláros lehetőségek előtt nyitotta meg az utat az infokommunikációs szektor számára. Az idei év újabb mérföldkőhöz vezet: a kereskedelmi forgalomba kerülő 5.5G az 5G-nél tízszer gyorsabb letöltési és feltöltési sebességet, tízszer akkora biztonságot, energiahatékonyságot és kapacitást ígér az intelligens rendszerek számára, tovább növelve a fejlesztési potenciált. A Huawei Technologies várakozásai szerint 2030-ra az intelligens gazdaság várhatóan több mint 18,8 billió dollárt ér majd.

2024-ben Európába is megérkezhet az új generációs hívás szolgáltatás

A magas minőségű hálózatok többek között lehetővé teszik az új generációs hívás-szolgáltatás, a New Calling használatát, amellyel a jövőben kiváló minőségű, intelligens és interaktív hang- és videóhívásokat bonyolíthatnak a felhasználók. A hívó felek Ultra HD minőségben hallhatják és láthatják egymást, hívás közben megoszthatják a telefonjukon lévő fényképeket, videókat, dokumentumokat, valamint virtuális elemekkel, háttérképekkel, animációkkal, saját képre formált avatárral tehetik interaktívabbá a beszélgetéseket. A szolgáltatás tavaly Kínában már elindult, Európában, Latin-Amerikában, a Közel-Keleten és Ázsia-csendes-óceáni térségében pedig várhatóan idén kerül forgalomba.

A rengeteg funkcióval és lehetőséggel rendelkező New Calling megoldás új korszakot nyit az üzleti életben is, segítve a vállalatokat szolgáltatásaik átstrukturálásában, jelentősen növelve versenyképességüket. Ezek közé tartozik a valós idejű fordítás, amely lehetővé teszi, hogy más nyelven beszélő emberekkel is könnyen kommunikáljanak az ügyfelek: a szolgáltatás hívás közben képes felismerni és lefordítani a beszélt vagy írott szöveget, és hangosan vagy írásban visszaadni a fordítást. Egy másik funkció, az intelligens ügyfélszolgálat segítségével a felhasználók gyorsan és egyszerűen kapcsolatba léphetnek különböző szolgáltatókkal. A Huawei egyik közlekedési iparágban működő ügyfele például New Calling szolgáltatásaival pontos valós idejű pozícionálást és hívás közbeni interakciós lehetőségeket biztosít, amelyek lehetővé teszik egy esetleges baleset esetén a teljes ügyintézést a kárbejelentéstől a helyszíni felmérésen át a kárrendezésig. Emellett akár szállásadókkal, vendéglátó egységekkel való egyeztetést is megkönnyíti a szolgáltatás, hiszen hívás közben valós időben láthatják maguk előtt a felhasználók a foglalási felületet a különböző opciókkal.

3D élmények szabad szemmel

Az 5G-hálózatok nagy sebessége és alacsony késleltetése lehetőséget ad arra is, hogy kiterjessze a 3D-élményeket és szolgáltatásokat: például a naked-eye technológia segítségével 3D-s videóhívásokban, játékokban vehetnek részt, vagy 3D-képeket és videókat nézhetnek szabad szemmel a felhasználók, anélkül, hogy szemüveget vagy más eszközt kellene használniuk. Jelenleg több mint száz naked-eye technológiát támogató telefonmodell érhető el a piacon, a rendkívül népszerű szolgáltatást pedig már több mint tíz szolgáltató kínálja.

2025-re az összekapcsolt járművek száma eléri az 500 milliót

Az új generációs hálózatok megjelenésével a járműipar szolgáltatásai is új dimenzióba léphetnek, és valódi „mobil otthonokká” válhatnak. Becslések szerint 2025-re az összekapcsolt járművek száma eléri az 500 milliót, ami várhatóan százszorosára növeli az adatforgalmat, járművenként közel 30 gigabájtra. Ennek legfőbb hajtóereje az önvezető járművek tanítási adatai, a járművekben elhelyezett szórakoztató rendszerek, valamint a távoli frissítések lesznek. Az Európai Unió és Kína számos telekommunikációs szolgáltatója már elkezdte, vagy tervezi az ún. „mobiltelefon + autó” csomagok bevezetését.

Az 5G hálózatok és a felhő technológia együttműködése megnyitja az utat az önvezető- és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások széles körű elterjedése előtt. Az önvezető technológia rohamos fejlődése a többi között olyan értékes alkalmazási területeken hasznosulhat, mint a logisztika, a bányászat, az önvezető taxik vagy az autonóm parkolás – a piac értéke 2028-ra meghaladhatja a 25 millió dollárt.

Alkalmazkodó, elemző, önjavító hálózatok

A Huawei a napokban mutatta be következő generációs, 5.5G intelligens maghálózati megoldását, amely – az 5.5G technológia szerves részeként – képes felismerni és megvalósítani a felhasználók és az alkalmazások igényeit, még hatékonyabb digitális ökoszisztémát teremtve. Az új technológia automatikusan optimalizálja a hálózati erőforrásokat, alkalmazkodik a változó felhasználási módokhoz és környezethez, összegyűjti és elemzi a hálózati adatokat, valamint javaslatokat nyújt vagy automatikus javításokat végez, ha probléma adódik.

A zöld távközlési hálózatok, az 5.5G New Calling technológia és az iparági partnerségek területén megvalósított innovatív projektjeiért a Huawei elnyerte a mobilszolgáltatókat tömörítő és azok érdekeit képviselő egyesület, a GSMA Foundry Excellence Award 2024 különdíját ipari együttműködés kategóriában.