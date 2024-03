Partnerséget kötött a Hisense és az Xbox

forrás: Prím Online, 2024. március 9. 16:55

A Hisense és az Xbox a Designed for Xbox Program keretében új együttműködést kötött, így mostantól minden gond nélkül lehet csatlakoztatni a tévégyártó lézertévéit az Xbox készülékekhez. A programban olyan kiegészítőket gyártó vállalatok termékei vehetnek részt, amelyeket az Xbox előzetesen szigorú követelmények szerint leellenőrzött és kompatibilisnek ítélt.

A most megkötött partnerséggel a Hisense célja, hogy a lézerkijelző-technológia úttörőjeként a csúcstechnológiás termékekkel a páratlan otthoni játékélményhez is hozzájáruljon és új szintre emelje azt. A több mint 100 hüvelykes kijelzővel rendelkező lézertévé az óriásképernyőn biztosítja a játékot és kristálytiszta, élethű színeket garantál a gamereknek. A tévékben már elérhető a játékmód technológia (gamer mode) is, amely a magas frissítési frekvenciának (high refresh rate) és az automatikus alacsony késleltetési módnak (Auto Low Latency Mode) köszönhetően lehetővé teszi a gördülékeny játékot és a villámgyors reakciót a játék során.