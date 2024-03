Hibrid munkarend hozta el a FERLING-nél az innovációt

forrás: Prím Online, 2024. március 13. 15:54

A Covid-járvány óta nyilvánvalóvá vált, hogy a munkavégzés paraméterei örökre megváltoztak. A home office, majd a hibrid munkarend bevezetése számos szervezetnél radikálisan felgyorsította és támogatta a technológiai fejlődést. Köztük a FERLING-nél is, ahol a hibrid munkavégzés innovációját a HotDesk helyfoglaló applikáció létrehozása jelentette.

A világjárvány óta eltelt idő alatt bebizonyosodott, hogy az alkalmazottaknak nincs feltétlen szükségük irodai munkakörnyezetre ahhoz, hogy produktívak maradjanak, azonban mégis sok esetben megkönnyítheti munkájukat a személyes jelenlét. Éppen ennek az egyensúlynak a megteremtésére és fenntartására született meg a HotDesk applikáció, amely lehetővé teszi és segíti a vállalatok hatékony hibrid működését. Ennek részleteit osztotta meg velünk Lakner Péter, a FERLING DIGITAL üzletágának vezetője, egyben a HotDesk app egyik ötletgazdája.

Számos más céghez hasonlóan a FERLING is kisebb irodára váltott a Covid-járvány ideje alatt. Miközben a legtöbb vállalatról nem mondható el, hogy ez idő alatt nőtt volna igazán nagyra, a kommunikációs ügynökség esetében mégis pontosan ez történt. „Amikor hibrid munkarendre váltottunk, fel kellett osztanunk fixen, előre az asztalokat és a napokat, hogy lássuk ki, mikor tud bejönni az irodába. Sajnos ez a módszer hamar megdőlt, amikor még több új kollégával gyarapodtunk” – mesélte Péter – „Rossz volt látni a többiek bizonytalanságát, mivel sokszor úgy kellett bejönniük reggel az irodába, hogy nem tudták lesz-e helyük aznap. Ezért a kezünkbe vettük a dolgokat és a DIGITAL csapattal nekiláttunk az applikáció lefejlesztésének”.

Lakner Péter elmondása szerint a projektet részben tanulási céllal kezdték el, hogy a csapat minden fejlesztője tapasztalatokat szerezzen a telefonos applikációk készítésében. A kész termékről azonban kiderült, komoly hozzáadott értéket ad nemcsak az ügynökség, hanem az ügyfelek számára is. „A csapat másfél hónap alatt fejlesztette le az appot, amit az egyszerű kezelhetőség kedvéért eleinte csak a legalapabb funkciókkal láttunk el: az asztalok elhelyezkedését mutató irodai térképpel, a foglalási lehetőséggel és természetesen a felhasználó foglalásainak listájával. Ezen felül az applikáció push üzenetet is küld a foglalások megerősítéséről. A fejlesztés során felmerült még több funkció, amit szeretnénk a jövőben átemelni, de az ügyfeleink is számos igénnyel bővítették már az applikációt létrejötte óta” – tette hozzá Péter.

A HotDesk applikáció 2023 elején készült el, azóta pedig folyamatos újítások mellett már több vállalatnak is segít az organikus működésben.