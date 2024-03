A HONOR még izgalmasabbá teszi a tavaszt

forrás: Prím Online, 2024. március 14. 19:31

Végre megérkezett a tavasz, ami meleget, szép időt és persze több lehetőséget jelent! Ezek kihasználásához pedig a HONOR most pár hasznos alkalmazást ajánl, amik segítenek a maximumot kihozni most, hogy végre ki lehet mozdulni otthonról – de akkor is, ha maradnánk.

Bejárni a világot... vagy a környéket – Most végre lehet túrázni, biciklizni, kocogni vagy épp csak sétálni egyet a környéken. A Komoot egy remek app, ami nemcsak segít megtervezni útvonalakat, hanem a közösség által létrehozott opciókat is kínál. Akár egy hosszabb menetre vágyunk, akár rövidebb útra, valamit biztos fogunk találni, bárhol is járunk épp.

A természet lágy ölén... vagy otthon – Ha már kimozdultunk, akkor jól jön a Seek, egy kiváló, magyarul is elérhető, ingyenes alkalmazás, ami segít beazonosítani növényeket vagy állatokat a telefonunk kamerája segítségével. Ha esetleg lecsúsztunk volna a hóvirágzásról, akkor is számos érdekes és izgalmas élőlénnyel találkozhatunk a magyarországi arborétumokban – meg persze szerte a világon. Persze otthon is jól jöhet, ha elfelejtettük, hogy milyen szobanövényekkel rendelkezünk vagy mit kaptunk ajándékba. A vadonatúj, csúcskategóriás HONOR Magic6 Pro fantasztikus kamerája pedig segít abban, hogy éles, tiszta képet küldjünk a rendszernek, ami meghatározza, hogy pontosan mivel is van dolgunk – hogy utána még többet tudhassunk meg róla.

Meginni egy jó bort...vagy kettőt – Előfordulhat, hogy épp egy jó borvidéken kirándulunk, vagy csak koccintanánk egyet a végre nem jéghideg estéken. A Vivino-val nem kell se somelier-nek, se borásznak lenni ahhoz, hogy tudjunk egy jó bort választani, ami akkor is kifejezetten jól jön, ha ajándékot keresünk. Széles az adatbázisa, tele van hasznos tippekkel és visszajelzésekkel, és folyton frissül, hogy mi magunk is idővel kiművelhessük magunkat a borok világában.

Ha csak kevés időnk van tanulni... vagy épp több – A szép idő a fáradtabb, szürke téli napokat is elkergeti, ilyenkor pedig nagy eséllyel motiváltabbak vagyunk a tanulás tekintetében is. A Kinnu remek opció arra, hogy belekóstolgassunk témák széles választékába: röviden, de épp annyira, hogy utána el tudjunk bennük merülni, ha jobban érdekelnek. A tudományokon át az irodalmon keresztül a földrajzig számos témával stimulálhatjuk agyunkat, a HONOR Magic6 Pro fantasztikus akkumulátorának köszönhetően pedig nem kell aggódnunk, hogy lemerülne a készülékünk. Bárhol is vagyunk, nyugodtan elmélyedhetünk pár percre egy-egy témában!