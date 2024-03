Új lendületet ad a „zöld” IT törekvéseknek a Schneider Electric innovációja

forrás: Prím Online, 2024. március 13. 10:00

Modell-alapú, automatizált fenntarthatósági jelentéstételi funkcióval bővül a Schneider Electric EcoStruxure IT adatközponti infrastruktúra menedzsment szoftvere. A fejlesztés lehetővé teszi az adatközpontok energiaigényének pontosabb felmérését, ennek alapján cselekvési tervek összeállítását, illetve a naprakész adatok révén támogatja a jogszabályi elvárásoknak való megfelelést is.

A Schneider Electric, az energiamenedzsment és ipari automatizálási megoldások területén vezető multinacionális vállalat bejelentette, hogy díjnyertes EcoStruxure IT adatközponti infrastruktúra menedzsment szoftvere (DCIM) új, modell-alapú, automatizált fenntarthatósági jelentéstételi funkciókkal bővül. Az új kiegészítés hároméves stratégiai beruházás, valamint szigorú tesztelés és fejlesztés eredménye, amelyet a Schneider Electric „Green IT” programjának részeként valósítottak meg Elizabeth Hackenson, a vállalat informatikai igazgatójának irányítása mellett.

Az új és továbbfejlesztett jelentéstételi funkciók áprilisban válnak elérhetővé minden EcoStruxure IT felhasználó számára. A friss modulok a Schneider Electric 20 évnyi fenntarthatósági, szabályozási, adatközpont- és szoftverfejlesztési tapasztalatait ötvözik a fejlett gépi tanulással. A jövőformáló innováció révén a szervezetek új jelentéstételi lehetőségekhez férhetnek hozzá, amelyekhez eddig a manuális adatfeldolgozási módszerek mélyreható ismerete volt szükséges.

Az új fejlesztés a piacon elérhető összes többi megoldástól eltérően gyors, intuitív és egyszerűen használható jelentéstételi motort tesz elérhetővé a felhasználók számára, amely segít a jogszabályi elvárásoknak – többek között az Európai Unió energiahatékonysági irányelvének (EED) – való megfelelésben. Mivel az EED 2024. májusától előírja az adatközpontok tulajdonosai és üzemeltetői számára az 500 kW telepített IT kapacitás fölötti létesítmények esetében az energiafogyasztás jelentését, számos vállalat számára az eddiginél is fontosabbá válik a valós idejű, pontos adatok elérése. Az EcoStruxure IT új, mesterséges intelligencia által támogatott adatmegjelenítési és jelentési lehetőségeinek bevezetésével gyorsan rendelkezésre állnak a jogszabályi elvárás teljesítéséhez szükséges információk.

A Schneider Electric megoldásának új képességei azonban messze túlmutatnak az EED által előírt mérőszámok előállításán. Az EcoStruxure szoftver lehetővé teszi a tulajdonosok és üzemeltetők számára, hogy az adatközpontok teljesítményét a múltbeli adatok és trendelemzések alapján mérjék és jelentsék, kombinálva a mesterséges intelligencia (MI) képességeit a valós idejű nyomon követéssel. Az új, letöltés funkcióval a szervezetek gyorsan, egyetlen gombnyomással számszerűsíthetik az energiafelhasználást és jelentést készíthetnek – így megszűnnek a fáradságos manuális műveletek, gyorsabban és könnyebben tudják kihasználni az adatok erejét az adatközpontok környezeti hatásainak csökkentése érdekében.

„Az elmúlt három évben megnöveltük a beruházásainkat olyan új szoftverfunkciók kifejlesztése érdekében, amelyek gyorsabbá és egyszerűbbé teszik ügyfeleink számára a rugalmas, biztonságos és fenntartható IT-infrastruktúra üzemeltetését. Az EcoStruxure IT-hez tartozó új jelentéstételi funkciókat saját cégünknél is teszteltük, bevezettük és tapasztalataink alapján elmondható, hogy lehetővé teszik az ügyfeleink számára, hogy az összetett adatokat hasznos információvá alakítsák, illetve jelentést készítsenek a legfontosabb fenntarthatósági mérőszámokról” – mondta el Kevin Brown, a Schneider Electric „EcoStruxure IT” részlegért felelős alelnöke.

A zöld IT új korszaka

A Schneider Electric 2021-ben publikálta a „Schneider Sustainability Impact” (SSI) című kiadványát, amely összefoglalta a vállalat fenntarthatósági kötelezettségvállalásait. Az SSI-ben megfogalmazott célokhoz igazodva a vállalat informatikai igazgatója, Elizabeth Hackenson elindította a cég „Green IT” programját, melynek keretében új és előremutató módszereket keresnek a dekarbonizációra annak érdekében, hogy az IT-üzemeltetéssel kapcsolatos kibocsátás éves szinten legalább 5 százalékkal csökkenjen.

A program során a Schneider Electric az EcoStruxure IT szoftverét is felhasználja, amelyet világszerte több mint 140 kulcsfontosságú telephelyen telepítettek az informatikai műveletek rugalmasságának és biztonságának javítása érdekében. A „Green IT” kezdeményezés révén nyilvánvalóvá vált, hogy az EcoStruxure IT új képességei a nagyobb fenntarthatóság érdekében is kihasználhatók, lehetővé téve a Schneider Electric számára, hogy drámaian javítsa az IT energiafogyasztásának átláthatóságát. Az EcoStruxure IT által nyújtott információk felhasználásával a társaság Kentucky állambeli Lexingtonban található okosgyárában 2023. második félévében az előző félévhez képest 30 százalékos energiafogyasztás-csökkenést értek el.