Női vezetők, akik fontos ügyeket támogatnak

forrás: Prím Online, 2024. március 13. 14:27

A Menedzserszövetség idei kampányában 40 meghatározó női vezető nyolc kiemelt, társadalmat érintő téma mellé állt, hogy egy-egy számukra fontos ügyet támogathassanak a szerepvállalásukkal. A főszereplők ezúttal is olyan példaképek, akik szakmájukban elért sikereik által pozitív, követendő utat mutatnak. Az idei kampány különlegessége, hogy mindegyik témához egy-egy releváns alapítvány női munkatársa vagy vezetője is csatlakozott, akik számára a Menedzserszövetség a láthatóság mellett ösztöndíjas részvételi lehetőséget is biztosít nagysikerű Mentor Programjában.

Női Vezetők a Társadalomért! kampány 8 kiemelt társadalmi témája:



1. Art Meets Business a BÁV Zrt. támogatásával

2. Digitális gyermekvédelem a Magyar Telekom támogatásával

3. Egészséges jövő a Pálfalvi Centrum támogatásával

4. Felelős kommunikáció a Szerencsejáték Zrt. támogatásával

5. Fenntartható fejlődés a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. támogatásával

6. Jövő menedzsereinek pártfogása a MET Csoport támogatásával

7. Sokszínű vállalati kultúra az MBH Bank támogatásával

8. Társadalmi hasznosság a Provident Pénzügyi Zrt. támogatásával

Buday-Kollárik Tímea a Menedzserek Országos Szövetségének ügyvezető igazgatója és a kampány életre hívója így fogalmazott: “Számomra, a Menedzserszövetség ügyvezetőjeként és magánemberként is kiemelten fontos a társadalmi felelősségvállalás. Immáron, negyedik alkalommal megvalósított nőnapi kampányunk már nem csak arról szól, hogy felhívjuk a figyelmet a női vezetők fontos szerepére, ennél sokkal több üzenetet hordoz. Női vezetőinkkel és a kampány támogatóival összefogva 8 fontos és igazán aktuális társadalmi témát mutatunk be és azon keresztül 8 civil szervezetet támogatunk. Hiszünk benne, hogy közösen többet tehetünk! Együtt. Működünk!"

A mindig nőnap környékére időzített kampány nyitóeseménye a Charity Fashion Market exkluzív jótékonysági ruhavásár volt. Az esemény bevételével a Menedzserszövetség az UNICEF Magyarország munkáját támogatta.