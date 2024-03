Nők az informatikában – Számít a nemek aránya a munkahelyen?

forrás: Prím Online, 2024. március 12. 20:53

A No Fluff Jobs nemzetközi állásportál immár negyedik alkalommal elemzi a magyar, a lengyel, a cseh, a holland és az ukrán technológiai szektorban dolgozó nők fizetését, szakterületeit és készségeit, ám ezúttal más megközelítésből vizsgálta e témát. Elsősorban azt mérte fel, mikor kezdődött a nők érdeklődése e terület iránt, és kaptak-e támogatást céljaik megvalósításához. Az elemzés kitér a nemek közötti megkülönböztetésekre és egyenlőtlenségekre is.

A technológia iránti szenvedélyét a nők legnagyobb százaléka (25,4%) 15–19 éves korban fedezte fel, majdnem 20% pedig 20-24 évesen. A felmérésben részt vevő női válaszadók szerint a legnagyobb támogatást a barátoktól és ismerősöktől (23,7%), valamint az édesapáktól (18%) kapták. A nők több mint egyharmada ismerte el, hogy senki sem bátorította őket arra, hogy informatikát tanuljanak, míg a férfiak körében ez az arány 40,6% – azaz jelentős azoknak az aránya, akik úgy érzik, nem kaptak kellő támogatást az informatikai készségeik fejlesztéséhez.

Pexels

Hátráltató környezet

A nők számára a közeli kapcsolatokból származó negatív visszajelzések jelenthetik a legnagyobb akadályt az informatikai terület iránti érdeklődésük kifejezésében vagy követésében, ugyanis leggyakrabban a tanárok (12%), a barátok (8,8%) és az édesanyák (8,6%) törték le a szárnyaikat.

Hogyan próbálták meg lebeszélni őket erről a pályáról? A legáltalánosabb odavetett megjegyzések leginkább a női mivoltukkal kapcsolatosak: „Inkább szülj!”, „Nem vagy vonzó, ha ilyen területen dolgozol...”, „Úgyis lenéznek, úgyis hátrányból indulsz”.

A támogató környezet fontosságát jelzi, hogy az informatikai területen dolgozó nők több mint 68%-a még soha nem hallott olyan megjegyzéseket, amelyek elriasztották volna őket az informatikai területen való tanulástól.

A legfontosabb a problémamegoldó képesség

Mindkét nem 85%-a szerint a problémamegoldó képesség a legfontosabb jelenleg az IT területén. Ezt követi a gyors tanulás és analitikus készségek, amiben szintén egyetértés volt. A női szakemberek 38,1%-a jelezte a határozottságot, ami a férfi szakemberek kisebb részének (29,4%) tűnt fontosnak. Meglepő módon több férfi (30,6%), mint nő (22,1%) jelezte a kompromisszumkészséget.

A munkahelyi dinamikákban mind a nők, mind a férfiak hasonló kihívásokkal szembesülnek, ám vannak közöttük észrevehető különbségek is. Különösen a kritikától való félelem által motivált hallgatás terén mutatkozik meg ez a különbség: a nők 44,4%-a, míg a férfiak 36,3%-a érezte már úgy, hogy inkább nem szólal meg bizonyos helyzetekben. Közös pont viszont, hogy hasonlóan sokan vallották be mindkét nem esetében, hogy sok esetben alábecsülték a kompetenciájukat. A nők 65%-a, a férfiaknak pedig 68,6%-a jelezte ezt.

„A technológia területén dolgozó női szakemberek eredményeinek láthatóvá tétele elengedhetetlen annak érdekében, hogy minél szélesebb körben elismerjék a tehetségüket, tudásukat és ezáltal más nőket is inspiráljanak arra, hogy ezen a területen építsenek karriert. A szektorban dolgozó nők gyakran láthatatlanok maradnak, de ez nem csak a munkáltatókon múlik, hanem sokszor maguk sem bíznak abban, hogy pont olyan kiváló szakemberek, mint férfi társaik. Ezt a társadalomban meglévő sztereotípiák is erősítik” – nyilatkozta Kudari Nóra a Women in Technology Hungary Egyesület alelnöke.

Azok a nők, akik alábecsülik a kompetenciájukat, megbénulnak egy bér- vagy pozíciótárgyalás gondolatától, hallgatnak, kerülik a konfrontációt, és képtelenek beismerni maguknak és a világnak, hogy kemény munkával és magas kompetenciával elértek valamit. Ezek a félelmek bizonyos társadalmi vagy politikai tényezőkkel együtt hozzájárulnak a nemek közötti bérszakadékhoz, önbizalmi problémákhoz vagy üvegplafonhoz.

Bérkülönbségek: sok még a tennivaló

A női informatikusok 35,3%-a úgy véli, hogy kevesebbet keres, mint a hasonló pozícióban és beosztásban lévő férfiak. Ez jelentős részét képezi a válaszadóknak, és aggodalmakat vet fel a nemek közötti egyenlőtlenségekkel kapcsolatban.

Közel 40% szerint hasonlóan keresnek, 20% pedig azt vallja, hogy nehéz megállapítani.

Ritka, de pozitív jelenség, amely az egyenlőtlenségek lehetséges csökkenésére vagy kivételes esetekre utalhat, hogy 5% véleménye szerint többet keres hasonló pozícióban lévő férfiaknál.

Bár egyes női informatikusok hasonló vagy akár magasabb bért is kaphatnak, mint férfi kollégáik, egy jelentős részük továbbra is alacsonyabb bérezést érzékel, így ezek az adatok arra is rámutatnak, hogy további vizsgálatok és intézkedések szükségesek a nemek közötti bérkülönbségek kezelésére az IT-ágazatban.

Biztató jelenség ugyanakkor, hogy a nők 36,3%-ának és a férfiak 37,1%-ának nem kellett fizetésemelést kérnie, mert azt a vállalat ajánlotta fel neki.

A transzparenciát elősegítő gyakorlatok bevezetése egy vállalaton belül sok szempontból "win-win" helyzetet eredményezhetnek, különösen a férfi és női alkalmazottak megtartása tekintetében. A nők az informatikában riportunkból kiderül, hogy a női IT-szakemberek több mint egyharmada úgy véli, hogy kevesebbet fizetnek nekik, mint az azonos pozícióban lévő férfiaknak. A rendelkezésre álló kutatások szerint már a puszta meggyőződés, hogy méltánytalanul fizetik őket, elég ahhoz, hogy a munkahelyváltási hajlandóság 50 százalékkal növekedjen. Ezért olyan fontos egy szervezet működése szempontjából a bértábla kidolgozása vagy a bérsávok közzététele, ami továbbá segíti a bérszakadék felszámolását - kommentálja Magdalena Gawłowska-Bujok, a No Fluff Jobs COO-ja.