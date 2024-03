MI festőrobot szórakoztatta a nézőket a Magyar Ifjúsági Robot Kupán

forrás: Prím Online, 2024. március 12. 19:17

Március 9-én a Nyíregyházi Egyetemen rendezték meg a Magyar Ifjúsági Robot Kupa (MIRK) fordulóját: idén már a tizenhetedik alkalommal kerül megrendezésre itthon a diákok részvételével zajló robotikai verseny, amely egyben a nemzetközi szintű RoboCup Junior hivatalos minősítőversenye is. A versenyt, ahogyan az elmúlt években is, két helyszínen tartják: márciusban Nyíregyházán, majd áprilisban Budapesten, eltérő kategóriákban.

A nyíregyházi rendezvényen főleg általános- és középiskolás diákok alkotta csapatok mérhették össze tudásukat a robotszínház, robotfoci és menekítési szimuláció versenyszámokban. A Magyar Ifjúsági Robot Kupa nyíregyházi ligáján Nyíregyházáról, Budapestről, Kisvárdáról, Szegedről és Esztárról érkező diákcsapatok vettek részt, közülük öt csapat szerzett minősítést az európai/nemzetközi RoboCup Junior versenyen való részvételre is.

Robotfestő, robotdinók és cirkuszi robotok

Az évről évre egyre több diákot vonzó OnStage, vagyis robotszínház versenykategóriát idén is megrendezték, a First Steps kategóriában egészen kis, óvodás – kisiskolás gyerekek is részt vesznek. A robotszínház célja, hogy a fiatalok által elkészített robotok egy előadást adjanak elő, ami történhet akár tánc, történetmesélés vagy művészeti installáció formájában is, melyben nagy szerepet kap a koreográfia, a robotok és gyerekek közötti, sokszintű kooperáció. Idén kiemelkedően sokféle robottal találkozhatott a közönség: robotdinók, cirkuszi robotok, robot DJ és diszkórobotok szórakoztatták a nézőket. Advanced kategóriában pedig egy „robotfestő” lépett színre: Rick, a festőrobot élőben kommunikált, a mesterséges intelligencia alkalmazásával készült „festményeit” pedig a hasán elhelyezett képernyőn mutatta be.

A versenyszámok közül a robotfoci is hagyományosan népszerű, ennek különlegessége, hogy a csapatok a saját maguk által megtervezett, megépített és programozott robotokkal egy másik csapat ellen mérkőznek meg a focipályán. Kezdetben a robotfutball eltérő színű térfeleken zajlott, a robotok csak elektronikus, infravörös fényt kibocsátó labdát tudtak felismerni és terelgetni, és csak egy nagyon kicsi pályán tudtak játszani. Azonban a technológia fejlődésének köszönhetően mára már egy emberi focipályát imitáló, zöld színű terepen is megfelelően szerepelnek, felismerik a felfestéseket és a sárga labdát, betalálnak a kijelölt kapuba.

A Rapidly Manufactured Robot Challenge (DEMO) kategóriában négy magyar csapat mérte össze felkészültségét a MIRK2024 Nyíregyháza versenyen. A szimulált menekítési környezetben a robot feladata egy különböző, egyre nehezedő akadályokat tartalmazó pálya bejárása, tárgyak manipulálása, QR kódok olvasása és egyéb vizuális objektumok érzékelése. Ebben a kategóriában nem minősítés, hanem pályázati úton, meghívás alapján vehetnek részt a csapatok a nemzetközi versenyeken.

A jövő mérnökeit formálják

„A jelent és a várható jövő világképét is elemezve, kiemelkedő jelentőségű, hogy a felnövekvő generáció általánosan is képes legyen az automatizált technológiák működését értelmező szemléletre, valamint azok alkalmazásra. A magas technológiai szinten működő junior kutatóprojektek, illetve azok kiemelkedő társadalmi jelentőségű területei, mint a RCJ Rescue, a kapcsolódó ismeretek elsajátítása mellett fontos személyiségformáló hatást is gyakorolhatnak a jövő mérnökeire.” – mondta el Abán Csaba, az NJSZT Robotika Szakosztályának elnöke, a Baptista Szeretetszolgálat robotika oktatója.

Simon Béláné tanárnő, a MIRK verseny alapítója – az UNESCO múlt évi Bolyai-emlékév kezdeményezését folytatva – egy Bolyai János matematikus életművét bemutató kamarakiállítást nyitott meg a robotverseny kísérőrendezvényeként. A kiállítás egyben a versenyalapító és a Szepessy Béla Vizuális Kultúra Intézet által kiírt Bolyai művészeti pályázat díjátadója is volt, melyen a nyíregyházi Abigél Művészeti Gimnázium három diákcsapata vehetett át értékes jutalmakat. „Álmaidat ne add fel!” – a versenyalapító Bolyai szellemiségében hangsúlyozta, hogy igazi eredmény csak kitartással, szorgalommal és a „hagyományos gondolkodás határainak feszegetésével” érhető el, jó tanítómesterek nyomában.

A Magyar Ifjúsági Robot Kupa 2024. április 13-án Budapesten folytatódik a VIK Vendéglátó, Turisztikai, Szépészeti Baptista Technikumban. A versenyen részt vevő csapatok által készített robotok autonóm módon, a junior (U19) korosztály tekintetében jellemző legmagasabb technológiai szinten, emberi beavatkozás nélkül, katasztrófa szimulációs környezetben mentenek áldozatokat. Az idei évben huszonhat csapat közel hetven versenyzője méri majd össze tudását. 2024-ben is négy kategóriában lehet minősítést szerezni a Németországban megrendezett EURCJ-re, illetve két kategóriában a hollandiai RCJ világversenyre is.

A magyar minősítő verseny szakmai színvonalát jelzi, hogy 2023-ban négy hazai Rescue csapat végzett az Európa-bajnokság dobogóján, és egy csapat az RCJ világverseny legeredményesebb európai résztvevőjeként ért el második helyezést. A Baptista Szeretetszolgálat robotika csapatai több, mint egy évtizede képviselik Magyarországot a Rescue kategóriák világversenyeinek élmezőnyében.

MIRK2024 Nyíregyháza első helyezettek

Rapidly Manufactured Robot Challenge: Kókány Corporations (Nyíregyházi SzC Széchenyi István Technikum és Kollégium)

Rescue Simulation CoSpace: Axolotls (Szent László Katolikus Gimnázium, Technikum, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium és Óvoda)

Rescue Simulation RCJ: SERVERHU.EU (Szent László Katolikus Gimnázium, Technikum, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium és Óvoda)

OnStage First Steps: RoboTeam Explore (BISB)

OnStage Preliminary: BYTE (SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola)

OnStage Advanced RCJ: HU-MORE-BOT (HU-MORE-BOT TEAM)

Soccer Lightweight Entry: Y (Irinyi Károly Általános Iskola)

Soccer Entry: D-G (Irinyi Károly Általános Iskola)