Szabó Béla a European Marketer of the Year 2024 döntősei között

forrás: Prím Online, 2024. március 11. 16:04

Szabó Béla, a Magyar Telekom BrandComms Directora bejutott az európai marketingszövetségeket tömörítő European Marketing Confederation (EMC) European Marketer of the Year 2024 Díjának döntősei közé. A szakembert az EMC tagjaként a Magyar Marketing Szövetség nevezte az elismerésre.

Az Európai Marketing Szövetség (European Marketing Confederation - EMC) bejelentette a 2024-es Európai Év Marketingese Díj (European Marketer of the Year 2024) döntőseit, melyre Európa legjobb stratégiai marketingesei közül nyolcat jelöltek a tagok. A Magyar Marketing Szövetség (MMSZ) idén Szabó Bélát, a Magyar Telekom BrandComms Directorát jelölte az elismerésre. A döntősök közül egy személyes interjú után a szakmai zsűri választja ki a végső győztest. A 2024-es Európai Év Marketingese Díjat június 27-én adják át, Madridban, a spanyolországi National Marketing Awards gálán.

Az MMSZ egyúttal bejelenti, hogy az idei évtől megalapítja a Hungarian Marketer of the Year díjat, amelynek elismeréseit a szeptember 19-i Marketing Summiton adják át, és amelynek győztese lesz Magyarország jelöltje az EMC 2025. évi European Marketer of the Year kiírásában.

A 2024-es Európai Év Marketingese Díj döntősei véletlenszerű sorrendben az alábbiak:

• Szabó Béla – Telekom HU (Magyarország)

• Gráinne Wafer – Diageo (Írország)

• Teresa Lameias – Porsche Holding (Portugália)

• Gemma Juncá – IBERIA (Spanyolország)

• Giedrė Vilkė – Swissmoney (Litvánia)

• Ella Swain – Salfordi Egyetem (Egyesült Királyság)

• Thomas Saliger – XXXLutz (Ausztria)

• Ulrich Klenke – Deutsche Telekom (Németország)

Az EMC büszkén ismeri el azokat a kiváló marketingszakembereket, akik kivételes stratégiai menedzsment készségekről téve tanúbizonyságot komoly üzleti eredményeket érnek el és fenntartható vállalkozásokat építenek ki a régióban és világszerte. A marketingszakemberek stratégiai, ügyfélközpontú szemléletet hoznak az üzleti életbe, amely hosszútávú versenyelőnyhöz vezet a piacon. A Díj döntősei az európai marketing szakma legjavát képviselik, akik az üzleti- és marketing végezettségű szakemberek következő generációját inspirálhatják karrierjük során.

A díjat Európa tizenkét vezető marketingszövetsége támogatja, köztük a Magyar Marketing Szövetség is.