K&H: a lakásbiztosítást is segít megkötni a mesterséges intelligencia

forrás: Prím Online, 2024. március 11. 14:28

A K&H ügyfelei közül hétszáz ezren digitálisan aktívak – vagyis pénzügyeiket egyre inkább a digitális csatornákon intézik. Olyannyira, hogy az új számlák több, mint felét immár digitálisan nyitják meg, sőt, a személyi hiteligénylések 68, a kötelező gépjárműfelelősség-biztosítás kötések 73 százalékát is ezen a csatornán intézik az ügyfelek. Havonta ötmillió érintésmentes fizetés történik a K&H által kibocsátott kártyákkal, a novemberben bevezetett digitális SZÉP-kártyából eddig 70 ezret igényeltek.

Az új ügyfelek egyharmada kifejezetten a fiatalok közül kerül ki. Rájuk vonzóan hat a mobilbankon keresztül intézhető pénzügyek egyre növekvő száma. A K&H banki mobilapplikációban folyamatosan gyarapodnak a funkciók, immár nem csak bankügyeket, de a biztosítással kapcsolatos szerződéskötést, ügyintézést is el lehet végezni. Például Kate segítségével még könnyebb lakásbiztosítást kötni.

Ilyen mennyiségű opció között akár már el is tévedhetnének az ügyfelek, de az ő tájékozódásukat, ügyintézésüket lassan másfél éve segíti Kate, a K&H mesterséges intelligencia-alapú pénzügyi digitális asszisztense. A mobilbanki ügyfelek 86 százaléka, több mint félmillió ember már ki is próbálta Kate segítségét. Tíz százalékuk pedig már havi rendszerességgel használja is. Az ügyfelek havonta több, mint 220 ezer beszélgetést kezdeményeztek Kate-tel. A növekvő érdeklődés oka egyebek között az is, hogy több ügyintézési folyamatot végig lehet vinni, például 2023 őszétől már hangalapú utasítással forintátutalást lehet indítani. Kate nagyon sok témában tud még segíteni a K&H-s ügyfeleinknek:

Megmutatja az elfelejtett PIN Kódot

Új bankkártya esetén segít aktiválni és digitalizálni azt, hogy telefonnal is lehessen fizetni

Segít eligazodni a hitelek között és átkapcsol a megfelelő ügyintézőhöz, ha szükséges

Módosítja és megmutatja a beállított vásárlási limiteket

Ha az ügyfél elhagyta bankkártyáját, letiltja azt és újat is tud rendelni

Összeállítja a bankszámlakivonatot, amit egy gombnyomással le lehet tölteni, vagy továbbküldeni

Több mint 500 banki, pénzügyi kérdésre tudja a választ

Megmutatja az ügyfél biztosításait és újat is tud kötni

Figyelmezteti az ügyfelet, ha törlesztenie kell a hitelkártyáját

Megmondja az ügyfélnek fontos adatokat, például a bankszámlaszámot, a K&H énazonosítót

Segíti ügyfeleinknek eligazodni az új K&H mobilbankban

Megmutatja a meglévő befektetéseket és akár rendszeres vagy egyösszegű befektetést is tud indítani

A digitalizáció újabb állomása, hogy immár fizetési kérelmet is lehet fogadni az elektronikus csatornákon keresztül. Vagyis például egy szolgáltató elküldi a fizetési kérelmet, az ügyfél pedig ellenőrzi, és ha rendben találja, egyetlen gombnyomással átutalja az igényelt összeget.

„Az innováció a K&H lételeme” – mondta Németh Balázs a 2023-as év legjobb hazai digitális bankja, a K&H innovációs vezetője, aki szerint még sok újdonság készül a pénzintézet informatikai műhelyeiben, amelyek mind azt szolgálják, hogy az ügyfelek minél gyorsabban és könnyebben, élményszerűen tudják pénzügyeiket lebonyolítani.