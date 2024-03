Az ABB "A" minősítést kapott az éghajlatváltozással kapcsolatos átláthatóságáért

forrás: Prím Online, 2024. március 11. 09:57

Anke Hampel, az ABB fenntarthatósági ügyekért felelős vezetője így nyilatkozott: „Az ABB szigorú, tudományosan megalapozott, nettó zéró célokat tűz ki, összhangban a Tudományos Alapú Célkitűzések Kezdeményezés (Science Based Targets initiative/SBTi) Net-Zero Standardjával. A CDP „A” listájára való felkerülés fontos elismerése a fenntarthatósággal kapcsolatos megközelítésünknek, valamint az ambiciózus és érdemi fenntarthatósági célok kitűzése iránti elkötelezettségünknek.”

A vállalat már benyújtotta az új célkitűzéseit az SBTi-hez. Az új célok érvényesítése 2024-ben várható. Ezek között szerepelnek a globális felmelegedés mértékének 1,5 °C-ra való korlátozásához igazodó Scope 1 és 2 célok, amelyek 2030-ra 80 százalékos, 2050-re pedig 100 százalékos CO 2 -egyenérték (CO 2 e) kibocsátáscsökkentést céloznak a 2019-es bázisévhez képest. 12 hónapos gördülő átlagban, 2023 harmadik negyedévére az ABB 72 százalékos csökkenést ért el a Scope 1 és Scope 2 CO 2 e emissziós értékekben 2019-hez képest. Az ABB a legfrissebb számokat február 23-án tette közzé a vállalatcsoport 2023-as éves jelentési csomagjában.

Emellett a vállalat új Scope 3 CO 2 e kibocsátási célokat tűzött ki, amelyek 2030-ra 25 százalékos, 2050-re pedig 90 százalékos csökkentést irányoznak elő a 2022-es kiindulási szinthez képest.

A WBCSD legújabb, az elkerült kibocsátásra vonatkozó iránymutatását követve az ABB ezen a területen is frissítette célkitűzéseit és célja, hogy ügyfelei 600 megatonna CO 2 e kibocsátást kerülhessenek el a 2022 és 2030 között értékesített termékek révén. Az ABB 2022-ben 70 Mt CO 2 e emissziót segített ügyfeleinek elkerülni az iparban, a közlekedésben, az épületekben, az adatközpontokban és egyéb területeken.

A CDP részletes és független módszertan alapján értékeli a vállalatokat, A-tól D-ig terjedő minősítést adva a közzététel teljeskörűsége, a környezeti kockázatok tudatossága és kezelése, valamint a környezetvédelmi irányításhoz kapcsolódó bevált, jó gyakorlatok – például ambiciózus és ésszerű célok kitűzése – bemutatása alapján. Azok, melyek nem teszik közzé vagy nem nyújtanak elegendő információt, F minősítést kapnak.