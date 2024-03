Új vezetők a Schneider Electric budapesti beszerzési központjában

forrás: Prím Online, 2024. március 10. 13:34

A közelmúltban több új vezetőt is kineveztek a Schneider Electric Budapesten található beszerzési központjában (GSC). Ioannis Oikonomopoulos lett a GSC Europe Logistics alelnöke, Gurcsó Péter az alapanyagok beszerzéséért felelős igazgatóként folytatja, Viski Katalin a jövőben az ipari automatizálási területen belül az ellátástervezésért felel majd igazgatói pozícióban, Gerardo Murguia pedig a gyártáshoz közvetlenül nem kapcsolódó beszerzési igazgató lett.

Ioannis Oikonomopoulos tavaly ősztől tölti be az alelnöki pozíciót a GSC Europe Logistics részlegen belül. A szakember új feladatkörében a késztermékek nemzetközi szállítmányozása, vámolása, raktározása és végfelhasználónak eljuttatásáért felel összhangban a vevői elvárásokkal. Ioannis Oikonomopoulos Görögországban, a pireusi egyetemen szerzett közgazdász diplomát, és több mint 16 éve erősíti a Schneider Electric csapatát. Korábban 2014 és 2018 között dolgozott már Magyarországon a vállalat szigetszentmiklósi logisztikai központjában, a CEELogban, disztribúciós igazgatóként. Karrierjét Lengyelországban folytatta, ahol a társaság krakkói gyárát vezette, 2019 nyarától pedig több mint négy éven át a kínai piacon volt logisztikai területért felelős alelnök.

Gurcsó Péter a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi karán szerzett műszaki menedzser diplomát. 2003 és 2023 között a GE több magyarországi egységénél is megfordult, széleskörű tapasztalatokat gyűjtve beszerzési területen. A vállalatnál gyárigazgató és operatív termelésvezető, globális kategória menedzser, beszállító teljesítmény regionális vezető pozíciókat töltött be. A Schneider Electrichez 2023 márciusában csatlakozott, a beszerzők operatív irányítása volt a feladata bizonyos termékkörök kapcsán. A múlt év végén az alapanyagok (elsősorban réz, alumínium, valamint csomagolóanyagok) beszerzéséért felelős igazgatónak nevezték ki a budapesti GSC-be. A magyar főváros mellett Franciaországban is van egy csapata, jelenlegi pozíciójában összesen 22 ember munkáját irányítja.

Viski Katalin a Miskolci Egyetemen szerezte első, okleveles közgazdász diplomáját, majd a ELTE jogi karán tanult, illetve a Buckinghamshire Chilterns University College-ban diplomázott menedzsment területen. Korábban Philips, illetve Emerson gyárakban szerzett több éves tapasztalatot ellátási lánc területen. Kilenc éve erősíti a Schneider Electric csapatát, kezdetben Kelet-Európáért felelős igénytervezési menedzserként dolgozott, majd ellátási lánc szakértőként folytatta karrierjét a GSC-n belül. Ezt követően az olasz és kelet-európai piacok igény- és ellátástervezésével foglalkozott. Jelenleg az ipari automatizálási területen igazgatóként felel a kapcsolódó európai gyárak ellátásmenedzsmentjéért, illetve ugyanebben az üzletágban az európai vevői igények tervezéséért és biztosításáért optimális készletszintek mellett.

Gerardo Murguia a mexikói Instituto Tecnológico de La Laguna egyetemen szerzett ipari mérnöki diplomát, komoly tapasztalattal rendelkezik az ellátási lánc működtetésével kapcsolatban. Karrierje során mintegy 7 évig dolgozott a GE több mexikói vállalatánál, többek között beszerzési területen is. A szakember 2018 tavaszán csatlakozott a Schneider Electrichez, és 2022 elejétől dolgozik Budapesten, különböző pozíciókat betöltve a vállalat Global Procurement részlegénél. Vezető szerepet játszott az első, magyarországi székhelyű Indirect Procurement Hub létrehozásában, irányítva az átalakítást és a folyamatok hatékonyságának növelését Európa-szerte. Tavaly kinevezték európai indirekt beszerzési igazgatónak, ebben a pozícióban 27 különböző ország kapcsán vette át az indirekt beszerzéssel kapcsolatos tevékenység irányítását, továbbra is a budapesti központból dolgozva.

A Schneider Electric két beszerzési központot működtet Európában, melyekből a vállalat 74 üzemének beszerzéseit támogatják, 25 országban. A magyar fővárosban megtalálható hubban jelenleg 310 fős csapat végzi az ezzel kapcsolatos feladatokat, akik összesen mintegy 6000 beszállítóval állnak kapcsolatban. Mellettük az ellátási lánc folyamatainak tervezéséért, működtetéséért egy 50 fős csapat felel. A budapesti GSC folyamatosan bővül, a tervek szerint idén is többtucat új munkatársat vesznek majd fel, ez is indokolja a részleg menedzsmentjének megerősítését.

A központban jelenleg mintegy 50 gyakornok is dolgozik összhangban azzal, hogy a Schneider Electric stratégiai fontosságúnak tartja az utánpótlásképzést, és arra törekszik, hogy vonzó karrierutat kínáljon a fiataloknak. A társaság annak érdekében, hogy a fiatalok versenyképes, a piacon jól hasznosítható tudást kaphassanak, több intézménnyel, köztük a Budapesti Corvinus Egyetemmel, a Budapesti Gazdasági Egyetemmel, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, valamint az ELTE-vel is együttműködik.