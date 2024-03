A magyar családok közel ötöde nem szabályozza a gyermekek képernyőidejét

forrás: Prím Online, 2024. március 8. 19:23

Három év alatt megduplázódott a telefonnal rendelkező 7-8 évesek száma, ezzel nem csak az internet kínálta lehetőségek, de veszélyek is megnyílnak előttük. Ugyan a fiatalok 91 százaléka pozitívan vélekedik saját digitális képességeiről a kritikus gondolkodás és az információszűrés terén, azonban a megkérdezettek mintegy háromnegyede (74%) negatívan ítéli meg mások képességeit – derül ki egy 2023-as kutatásból**.

Noha úgy tűnhet, hogy a „digitális bennszülöttek” sokkal magabiztosabban használják az okoseszközöket, mint a szüleik, a technikai jártasság még nem jelenti azt, hogy fel is vannak készülve a biztonságos internethasználatra, amelynek elsajátításában a nagyobb élettapasztalattal rendelkező szülőkre szorulnak. Sokszor azonban a szülők sem rendelkeznek az ehhez szükséges ismeretekkel. Ezt a kutatásban*** részt vevő válaszadók is megerősítették, ugyanis a megkérdezettek kétharmada szerint a médiában elérhető tartalmak hitelességéről, illetve az információk megszűréséről szóló oktatás nem elég hangsúlyos a magyar iskolai képzésben, és a szülőknek van a legnagyobb szerepe a médiatudatosságra való nevelésben.

A Vodafone Magyarország Alapítvány 2023-as kutatásából**** az is kiderült, hogy a kiskorú gyermeket nevelő családok közel ötödében (17%) nincsenek szabályok az okoseszköz használat tekintetében. A családok 76 százalékában a felnőttekre is vonatkoznak a digitális eszközökkel kapcsolatban felállított szabályok, ugyanakkor ezen családok egyötödében a szülők csak részben, vagy egyáltalán nem tartják be azokat.

Freepik

Amikor az Alapítvány az okoseszközök gyermekek életébe történő bevezetéséről kérdezte a szülőket, a válaszadók közel kétharmada (62%) nyilatkozott úgy, hogy a gyerekek 9-15 éves koruk között kaphatnák meg első okoseszközüket, telefonjukat. A lakosság egytizede (11%) tartja indokoltnak, hogy csak 15 éves kor fölött, míg 17 százalékuk, hogy 7-9 éves kor között kapjon saját használatra okoseszközt a gyermek. Bizakodásra ad okot, hogy pusztán a válaszadók 3 százaléka nyilatkozott úgy, hogy már 5 éves kor alatt is legyen a gyerekeknek okoseszköze, mobiltelefonja.

„Ahogy megtanítják a biztonságos közlekedés szabályait, ugyanúgy feladata a mai korban gyermeket vállaló szülőknek, hogy felkészítsék gyerekeiket a tudatos online jelenlétre annak érdekében, hogy magabiztosan mozogjanak a digitális világban. A NetTippek Szülőknek ebben nyújt gyakorlati segítséget egy új, – és sokszor számukra is kevéssé ismert – kihívásokkal teli területen” – mondta el Váczi Dorka, a Vodafone Magyarország Alapítvány oktatási programjainak szakmai vezetője.

Gyakorlati segítség szülőknek

A Vodafone Magyarország Alapítvány online tudástára, a NetTippek Szülőknek azzal a céllal jött létre, hogy összefoglalja a szülők számára azt a szükséges tudást és ismeretet, amely a tudatos online jelenlét megtanításához szükséges. Az ingyenesen elérhető felület paneljei úgy épülnek fel, hogy átfogó képet adjanak az online világ gyerekekre gyakorolt hatásáról és iránymutatást kínáljanak a gyakorlati kérdések megválaszolásában.

A segédanyag egyaránt körbejárja a kisebb és nagyobb gyerekeket érintő kérdéseket. A szülők olvashatnak arról, hogyan alakultak át a szülői feladatok az elmúlt évtizedben, és hogyan boldogul az alfa generáció a digitális térben; mikor és milyen digitális eszközt kapjanak a gyerekek; mire figyeljenek, ha okostelefont vesznek a gyereknek; hogyan hat a digitális világ az óvodás és a kisiskolás gyerekek fejlődésére; milyen csapdákat rejt az internethasználat és mi legyen a videójátékokkal. A nagyobb gyerekek szüleinek készült panelek pedig részletesebben foglalkoznak a videójátékokkal; a netikettel és a neten megosztható tartalmakkal; az internetes zaklatással és cyberbullyinggal; valamint a kritikus és tudatos internethasználattal.

A megújuló NetTippek Szülőknek tudástár a Vodafone Magyarország Alapítvány oktatási platformján, az E-skola oldalon érhető el.

*Az Opinio által, 1128 fős minta alapján, a 16-59 éves okostelefonnal rendelkezők, kor, nem, iskolai végzettség és lakóhely szerint reprezentált sokaság körében végzett felmérés. Az adatfelvétel országos mintából, 2023 októberében történt.

**MÉDIAtudatosság, a fiatalok és a média kapcsolata kutatás 2023 - Fiatalok a Nemzetért Alapítvány (fiatalokanemzetert.hu)

