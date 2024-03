A Continental első helyezést ért el az ADAC nyári gumiabroncs tesztjén

Az elektromos autók a vállalkozások körében is egyre népszerűbbek, egy friss felmérés szerint a hazai cégvezetők közel fele cserélné járműflottáját elektromosra három éven belül. Ezek az új típusú járművek számos előnnyel rendelkeznek a hagyományos benzines vagy dízelüzemű autókkal szemben, a közvetlen gazdasági érvektől kezdve a környezeti fenntarthatóságon át a technológiai lehetőségekig. Mindezek mellett a vállalkozások most jelentős állami támogatást is kaphatnak tisztán elektromos autók beszerzésére. Az ALD AUTOMOTIVE | LEASEPLAN most összegyűjtötte azokat a modelleket, amelyeket a legnagyobb figyelem övezi idén hazánkban.